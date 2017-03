Õhtulehe toimetuse mehed kutsusid täna naiskolleegide rõõmuks kontorisse esinema kitarrist Paul Neitsovi.

Kaunis kitarrimäng tõi meie õrnema soo esindajate päeva rohkelt rõõmu juurde.

(Martin Ahven)

Loodame, et ka teil, armsad naislugejad, on täna kaunis ja üllatusterohke päev ning, et kõigil meeslugejatel jagub loovust ja julgeid ideid oma kallite naiste üllatamiseks.