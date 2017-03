Keerulisi probleeme lahendav C-Komando alustab Kanal 2s täna oma kuuendat hooaega kummalise looga. Selgust vajab juhtum, kus vanainimese surma järel avastavad lähedased, et neile teadmata on põrm tuhastatud, testament võõrale nimele tehtud ja kortergi juba välja üüritud. Kuidas sai see juhtuda?

"C-Komando" poole pöördus Võrus elav Valeri pärast seda, kui sai teada, et tema kümme päeva tagasi surnud vanaema oli juba tuhastatud ja korter, kus ta elas, välja üüritud. Testament, mis ootas ettelugemist, oli aga tehtud võõra inimese nimele. Võrus teadsid proua Elvinet paljud, aga ometi juhtus nii, et kohas, kus kõik tundsid kõiki, usuti väidet, et vanainimesel ei ole lähedasi?

Kuidas sai see juhtuda? Lähedaste sõnul ei saanud nad vanaemaga paar nädalat ennem surma enam kontakti. Lapselapseni jõudis info sõnumi teel, kui jutt käis juba asjade jagamisest. Korterisse jõudes leidsid omaksed aga eest uue üürniku. Veelgi enam, ka vanainimese surma asjaolusid ja matuseid ümbritseb hämar segaduseloor. Kogu juhtum tekitab hulgaliselt küsimusi ja „C-Komando“ võtab uurida, mis tegelikult võis juhtuda.

"C-Komando" uus hooaeg stardib Kanal 2s täna kell 22:30.