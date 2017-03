Kokkupõrget pealt näinud Anna-Mari on kindel, et kokkupõrke põhjustas just riigikogu liige. Anna-Mari selgitab, et veidi enne kella üheksat seisis ta Kalamajas asuva Kellukese lasteaia ees ja ootas oma auto juures abikaasat. “Märkasin, et tohutu laev [Talve suur maastur- M.S.] on pargitud poolviltu, võttes ära praktiliselt kaks kohta,” vihjab ta lasteaia ees laiutanud riigikogulase autole. “Selle kõrvale hakkas nikerdama üks teine auto: nikerdas ja nikerdas ja tundus, et saab sinna ikkagi lõpuks vahele,” kirjeldab Anna-Mari. Ta lisab, et suure auto juht istus ise samal ajal autos ning jälgis, kuidas teine sõiduk pargib. “Tahtes ilmselt sellele naisele ruumi teha, otsustas ta vist, et peab ennast ikka liigutama ja siis ta tagurdas. Aga tagurdas selle naise [auto] taganurga pihta.”

Anne-Mari läks vaidlejate juurde ja ütles, et nägi toimunut pealt.

Talve jätkas vaidlemist ja lisas, et sinna, kuhu naine parkida soovis ei tohigi parkida, sest vastas on värav. Poolte omavaheline vaidlus aga otsa ei saanud. “Mina ei ole selles süüdi! Ise olete süüdi! Midagi ju ei juhtunud: vaadake, siin ei ole ju midagi juhtunud! Läksin selle plastmassosaga siia teile ju vastu,” meenutab Anna-Mari kuuldud riigikogulase sõnu. Vastaspooleks olnud naine küsis omalt poolt, kas tasuks kutsuda politsei? Politseid siiski pealtnägija kohalolu ajal ei kutsutud, kuid Tanel Talvele vastu vaielnud naine oli endast nii väljas olnud, et rääkis kohati vene keeles. “Ja siis Talve ütles: kuuleõä Eesti keelt üldse ei oska vä?” matkib pealtnägija Anna-Mari poliitikut püüdlikult täpselt.

Vaidlus kestnud kümmekond minutit, misjärel Anna-Maria lahkus nördinult: “Tõsi: reaalselt ei ole mingit mõlki, olid värvikriimud, aga mees sõidab naistepäeval naisele otsa, hakkab õiendama ja süüdistama ja ei tule selle peale, et ta võiks paluda vabandust!”

Pealtnägija arvab, et pooled jõudsid siiski kokkuleppele. “Viimane asi, mis ma kuulsin, olid Talve sõnad, et mul on vennal Sõle tänaval autoremonditöökoda: kui on mingi häda, siis me võime ju sealt läbi käia.”

Tanel Talve: “See on loll jutt.”

Tanel Talve parkis lasteaia ees, et viia Sotsiaaldemokraatide poolt sealsetele töötajatele naistepäeva puhuks kringel. Lõunal tehtud telefonikõne ajal on poliitik veel eri lasteaedasid külastamas ja küpsetisi viimas. Ta selgitab, et magussaiu jagatakse üle kogu linna. “Inimesed käivad erinevates piirkondades: kes kuhu jõuab. Mina olen rohkem Põhja-Tallinnas.”

Avariist rääkides muutub Talve tõredaks. “Ei ole ma millelegi tagant sisse sõitnud. See on loll jutt,” venitab ta sõnu. Kui täpsustada, et mitte sisse sõitnud, vaid tagurdanud, ärritub ta veelgi. “Ei ole muidugi, misasja, mis küsimus, jumal küll!” ütleb ta ja soovitab, "palju õnne, magage kaineks!"

Kuidas siis nii: inimesed on täiesti kindlad, et see olite teie? “Ma ei oska öelda, kuidas need asjad nii on, noh, issand jumal küll,noh pphl,” puhib Talve. “Naistepäeva puhul hakata sellist jura ajama meile, noh, kammoon, noh.” Talve ütleb veel, et sellisteks lollusteks tal aega pole ja katkestab kõne.