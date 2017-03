Eile õhtul kella 19 paiku viis kiirabi Tallinnas Lasnamäel asuvast korterist haiglasse põletushaavadega Süüriast pärit naisterahva.

"Ega rohkem ei oska öelda. Tegemist oli naisega ning õnnetusjuhtumiga,“ sõnab päästjate tööd koduaknast jälginud majaelanik Katrin, kelle sõnul oli kohal kiirabi, politsei ja kriminalistid.

Katrin teab vaid seda, et tegemist on Süüriast pärit perekonnaga, kus kasvab ka väike laps. "Väga vaiksed ja toredad inimesed on olnud, aga nad ei suhtle eriti majaelanikega. Kui midagi on vaja küsida, siis küsisid, aga muidu mitte," sõnab ta. Eesti keelt ei pidavat perekond rääkima.