Katrin teab vaid seda, et tegemist on Süüriast pärit perekonnaga, kus kasvab ka väike laps. "Väga vaiksed ja toredad inimesed on olnud, aga nad ei suhtle eriti majaelanikega. Kui midagi on vaja küsida, siis küsisid, aga muidu mitte," sõnab ta. Eesti keelt ei pidavat perekond rääkima.

Hetkel kedagi Lasnamäe korteris kodus ei ole. "Mees lahkus koos lapsega peale seda, kui naisterahvas kiirabiga ära viidi," lausub ta. Katrini sõnul kolis perekond majja möödunud aasta kevadel. "Siis, kui oli esimene põgenike tulek," meenutab ta.

Seda, mis naisterahvaga täpselt juhtus, Katrin öelda ei oska.

Perekonna kõrvalkorteris elav Anna teab öelda, et Süüriast pärit naine ja mees on kahekümnendates eluaastates ja nende tütar on hinnanguliselt paariaastane. Anna pole perekonnaga eriliselt suhelnud, kuid tema sõnul pole probleeme kunagi esinenud. "Vaiksed ja rahulikud inimesed," leiab ka tema.

Anna oli pakkunud perele, et kui midagi vaja peaks olema, siis ärge häbenege küsida. "Nad ei tea ju siin kedagi, sõpru neil ju pole."

"Veel nädal tagasi saime hommikul kokku ja küsisin, kas kõik on hästi," räägib Anna. Siis oli kõik hästi.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask kinnitab, et kannatanu oli Süüriast pärit noor naisterahvas.

"Ta on teadvuseta ja seepärast me tema enda käest küsida ei saa, et mis juhtus. Alust on arvata, et need vigastused sai ta endale kodus. Samal ajal oli temaga koos naise 19aastane abikaasa, kes on samuti süürlane ning kahe ja poole aastane laps," rääkis Kask.

"Praegu on politseil laual kolm täiesti võrdset versiooni, mida me uurime. Esiteks, me uurime, kas tegemist võis olla õnnetusega. Kas see võis olla enesetapukatse. Kolmas võimalus on see, tegemist oli kuriteoga. Kui kuriteoga, siis saab selle toimepanijaks olla ainult abikaasa," lisas Kask.