Tallinna Linnavolikogu revisjonkomisjoni liikme Kaido Kuke (IRL) sõnul plaanib Keskerakond koostada oma valimisprogrammi Tallinna kohalikeks valimisteks taas linna raha eest.

Nimelt jõuab homme linnavolikogu ette eelnõu, millega algatatakse uus "Tallinna positiivne programm" kuni järgmiste kohalike valimisteni. "Mäletatavasti esitas Keskerakond eelmistel kohalikel valimistel linna raha eest valminud Tallinna positiivset programmi kui enda valimisprogrammi. Vaatamata sellele, et selline tegevus sai neli aastat tagasi palju kriitikat, on taas tuldud enne valimisi volikogu ette Tallinna positiivse programmi algatusega. Eelmise programmi koostamiseks korraldati konverentse, kohtumisi vabaühenduste ja linnakodanikega ning seda kõike tehti linna eelarvest. Tundub, et nii läheb ka tänavu," ütles Kukk.

Kuke sõnul on väga tervitatav, et linnavalitsus kaasab elanikke ja tunneb huvi selle vastu, mida linnas võiks paremini teha, kuid kui sellest koorub lõpuks välja linna valitseva erakonna valimisprogramm, siis see on lubamatu.

"Linnajuhtidel on aeg aru saada, et linna ja Keskerakonna rahakott ei ole ühine ning iga erakond peaks tegema oma valimiskampaaniat ja ka koostama valimisprogrammi ikkagi enda vahenditega," ütles Kukk.

Kukk lisas, et kui Tallinna linnavalitsuse soov elanikke kaasata oleks siiras, siis ei tehtaks sellist algatust valimiste kontekstis, vaid elanikke kaasataks hoopis linna arengukava koostamisse.