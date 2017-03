“Videviku” kolleegi Robert Pattinsoniga kurameerides oma armuelu koha pealt kidakeelne Kristen Stewart räägib nüüd varjamatult oma lesbilisusest.

“Ma ei rääkinud oma esimestest avalikuks saanud suhetest, sest tahtsin, et see, mis on minu, kuuluks mulle,” seletas näitlejatar Sunday Timesile. “Mulle oli vastik, et mu elu üksikasjad tehti kaubaks, millega äritseti üle maailma.”

Kuulsusega viimaks leppinud, mõistis Kristen, et võib oma avameelsusega aidata sallivust propageerida. Juulis tunnistas ta esmakordselt oma on-off suhet Alicia Cargile’iga, mis nüüdseks on siiski lõppenud. Hiljuti sketšisaadet “Saturday Night Live” juhtides viskas Stewart oma lesbilisuse üle nalja.

“Arvestades, kui paljud pilgud on minu peal, mõistsin äkki, et mu eraelu mõjutab palju enamaid inimesi kui ainult mind. See oli võimalus loovutada veidi seda, mis kuulub mulle, et kas või üksainuski inimene end paremini tunneks.”