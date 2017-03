Juba sel pühapäeval, 12. märtsil antakse esmakordselt välja Eesti filmi- ja teleauhinnad, pidulikku gala juhib alati võluv ja humoorikas Katariina Tamm.



Tamm asub täitma vastutusrikast ülesannet – tema juhtida on esmakordselt toimuv galasündmus, millest tehakse ka otseülekanne. Kuid näitleja ise end sellest heidutada ei lase ning on väljakutseks valmis. “Loomulikult on üksinda sellist õhtut juhtida suur väljakutse, kuid ma julgen loota, et oleme korraldusmeeskonnaga teinud piisavalt ettevalmistusi selleks, et kõik sujuks,” rääkis Tamm, kes ei tunne hirmu ka otseülekande ees. “Kuigi otseülekanne tähendab seda, et eksimusi endale lubada ei saa, proovin ette mitte muretseda. Kui midagi juhtub, siis tuleb sellest välja tulla ja lahendus leida,” jääb Tamm positiivseks. “Ma armastan nii tele- kui filmitööd ja inimesi, kes selles valdkonnas töötavad. Usun, et see saab olema põnev õhtu!” lisas Tamm.



Rääkides Eesti filmi- ja teleauhindadest, siis on Tamm optimistlikult meelestatud ka traditsiooni kestvuse üle. “Usun, et Eesti filmi- ja teleauhinnad saavad ka tulevikus olema ühed olulised auhinnad,” sõnab Tamm põhjendades oma arvamust järgmiselt: “esiteks ühendab see rohkem tele- ja filmimaailma inimesi. Teiseks on oluline tegijaid tunnustada ja selline kokkuvõttev sündmus annab ühtepidi võimaluse tegijatele endile tehtule tagasi vaadata ja teisalt on vaatajatel võimalus meenutada, mida uut ja huvitavat eelmisel aastal teles ja filmimaailmas näidati.”



Eesti tele- ja filmiauhinnad antakse välja 12. märtsil. Pidulik gala toimub Nordea Kontserdimajas, otseülekanne Kanal 2 eetris kell 19.30.