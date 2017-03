Ligi kuu pärast Kim Jong-nami mõrva on avalikkuse ette ilmunud veider video tapetu pojast, vahendab BBC.

Lühikeses ja tsenseeritud klipis teatab 21aastane noormees: "Minu nimi on Kim Han-sol, olen pärit Põhja-Koreast ning Kimi perekonna liige." Et see tõepoolest nii on, on kinnitanud Lõuna-Korea ametnikud kui ka riiklik luureteenistus.

Pole teada, millal ja kus video filmiti.

Tegemist oli esimese avaliku pöördumisega Kim Jong-nami perekonnalt.

(AFP / Scanpix)

40 sekundit kestvas klipis on näha, kuidas Kim Han-sol istub halli seina taustal, öeldes laitmatus, kuid siiski kerge aktsendiga inglise keeles: "Minu isa tapeti mõned päevad tagasi. Olen koos ema ja õega." Ta näitab oma isiku tõestamiseks ka passi. Enne tsenseeritud lõigule jõudmist jõuab poiss öelda, et ta on tänulik. Kuid mille eest, pole enam kuulda.

Video lõppedes lausub ta: "Me loodame olukorra peatset paranemist."

Video pani veebi rühmitus nimega Cheollima Civil Defense.