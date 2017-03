Semud tögavad prints Harryt: too tahtis ilmselt pruudile muljet avaldada ning lasi rannapuhkuseks oma rinna karvutuks vahatada.

Harry ja tema väljavalitu Meghan Markle käisid eelmisel nädalal Jamaical printsi lähedase sõbra pulmas. Noored nautisid mõistagi ka rannarõõme, kuid paparatsopiltidel torkas silma, et printsi rind oli tavalisest siledam.

“Harryt on kogu täiskasvanupõlve tuntud mehise mehena. Nüüd on sõbrad šokis,” räägib The Suni allikas. “Nad kõik arvavad, et tema uued ilumeetodid on Meghanile meeldimiseks. Nüüd on Harry rind otsekui “Rannavalve” kuttidel – aga ilma päevituseta.”