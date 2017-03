Armastatud moelooja ja stilist Liisi Eesmaa usub, et peame julgema olla naised ning tegema asju, mis on eeskätt olulised meile endile. Riietus on alati stiilse Liisi jaoks vaid osa tervikust, millega naised oma olemust defineerivad.

“Minu jaoks sümboliseerib naistepäev naiste vabadust ja võrdõiguslikkust. Premeeri ja hellita ennast sellel päeval, kanna mõnda riideeset, milles tunned end eriti ägedalt ja võitmatuna. Punane on võidukas värv, aga miks mitte valida ka teised puhtad värvid, mis annavad hoogu ja energiat juurde. Vii läbi (ilu)rituaale, mis on olulised ainult sulle endale,” arvab Liisi.

Naiselikkust ei defineeri aga moelooja ja stilisti hinnangul sugugi mitte ainult rõivad.

“Minu jaoks ei defineeri riided üldse naiselikkust, need on vaid killuke kogu paketist. Ikka see naiselik vägi on oluline, siis kannad võrdselt välja nii botaseid, dresse kui disainerite õhtukleite. Endal peab äge olema, siis näeb seda ka ülejäänud maailm,” paljastab ta.

Liisi lubab peatselt rohkem saladuseloori kergitada ka uuelt moekollektsioonilt, mille kallal ta praegu töötab, nii nagu ka tal käsilolevalt showroom´i kolimiselt.