Muusik Laur Joamets on hüljanud Sturgill Simpsoni seltskonna. Alles hiljuti võideti koos ihaldusväärne Grammy auhind.

Sturgill Simpson teatas sotsiaalmeedias, et nad on püüdnud hoida asja salajas, kuid kuulujuttude vältimiseks annavad nad teada, et grupil on alanud uus peatükk.

Ansambel teatab kurbusega, et pärast nelja aastat on Laur Joamets otsustanud, et on aeg edasi liikuda.

Sturgill Simpson soovib Laurile edu tema edasistes püüdlustes.