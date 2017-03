Kindlasti oled kuulnud nõuannet, et ülesöömisega võitlemiseks pane endale piir ja söö vaid pool sellest, mis su taldrikul tegelikult ootel on. See tundub justkui töötavat, sest kui sööd vähem, siis kaotad ju ka kilosid. Aga on see õige? Toitumisnõustaja Lisa Moskovitzi sõnul ei ole see sugugi halb idee, sest söödav kogus on üks põhilisi põhjuseid, miks meie kaal tõuseb ja me rasvume, kirjutab Womens Health. Osad meist ei tea, mis oleks õige kogus, teised ei suuda seda lihtsalt kontrollida ja söövad rohkem. Eriti raske on seda järgida väljas einestades, sest toidukohtade poolt pakutavad söögid on taldrikul tõenäoliselt su vajadustest 2-3 korda suuremad. Oled toidu eest maksnud ja seda lihtsalt vedelema ka jätta ei tahaks.

Toitumisspetsialist Sonya Angelone nõustub kolleegiga ja märgib, et kui me näeme taldrikul toitu, siis tahame me selle kõik ka ära süüa. Polevat oluline, kas taldrikul on liiga suur või väike kogus.

Seda kõike arvestades soovitab Moskovitz taldrikureeglit järgida - eriti väljas söömas käies. Ometigi rõhutab ta, et sellest olulisem on keskenduda sellele, et mida sa sööd. Kui sa sööd pool muffinit, siis on see kindlasti parem sellest, kui sööksid terve. Siiski jääb su keha toitainete poolest veel nälga. Nii pöörab ta tähelepanu sellele, et süües väiksemaid koguseid tarbid küll vähem kilokaloreid ja tõenäoliselt kaotad kaalu, aga kui jätad keha vajavatest juurviljadest, puuviljadest, lihast ja täisteratoodetest ilma vaid seetõttu, et jagad toidu taldrikul pooleks - sa jääd nälga ja oled rahulolematu! Et saaksid vajalikud toitained kätte - lao pool oma taldrikust täis köögivilju. Juba see nipp säästab sulle kilokaloreid, aga täidab kõhtu. Samuti soovitab ta enne söömist juua klaasi vett, mis aitab täiskõhutundel kiiremini tekkida. Kui käid väljas söömas, siis Angelone soovitab oma toidu kellegagi pooleks jagada. Samuti tasuks endale kahmata taas rohkem köögivilju ja puuvilju. Kui sa ei ole enam näljane, siis jäta söömine.