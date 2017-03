Snapchatis sai näha rõõmustavat uudist, et "Prooviabielus" teineteist leidnud Helen ja Kalvi-Kalle on endiselt õnnelikus suhtes ning elutsevad Tartus.

"Prooviabielu" täht Kalvi-Kalle paljastas Snapchati kontol Ou Snap Family saate kaadritagust ning rääkis, et saate produtsendid ütlesid neile ette, mida nad tegema peavad ning saade on täielik kokkumäng!

" Tegelt on selle saatega niimoodi, et meid ähvardatakse kolmetuhande eurose trahviga, kui me midagi räägime. Aga ma olen otsustanud, et võtan selle lollaka trahvi vastu," alustas Kalvi-Kalle.

"Inimesed kes seda vaatavad, ei saa lihtsalt aru, milles tegelikult põhjus on, miks me oleme teinud nii nagu me tegime, sest tegelikult meile öeldi kõik ette mis me peame tegema," sõnas ülimalt populaarseks meemiks saanud Kalvi-Kalle.

Saate eelmise nädala osas sai näha, kuidas Helen ja Kalvi-Kalle koristamise ette võtsid, noormehe sõnul on ka see täielik kokkumäng. "Helenil tegelikult seda kästi teha, kogu aeg karati kõri peale, et miks ei tee ja tee nii ja tee naa ja kogu aeg ainult sai möliseda!" kaebas ta.

"Raimo Kummer, kes oli selle asja taga, kogu aeg käsutas kõiki. Me Heleniga otsustasime, et me siin snäpis räägime kõik ära siin selle saate kohta mis tegelikult toimub," ütles Kalvi-Kalle.

"Enamjaolt on see saade täielik kokkumäng, ega me tegelikult nii ei ole nagu seal saates paistab. Nagu see viienda käiguga drift, tegelikult ma võtan ainult seda kurvi viienda käiguga läbi, mitte ei tee tervet teed viiendaga!" selgitas Kalvi-Kalle.

Kalvi-Kalle õhutas ka Helenit saate kohta paljastusi rääkima, kuid neiu ei võtnud vedu. "Ma ei saa, me saame trahvi, me ei tohi midagi näitemängust rääkida!" vastas Helen.

Lisaks sellele kurtis noormees kuulsuseks olemise pahede üle. "Enam ei saa normaalselt poes ka käia, kõik vahivad nagu vasikad uut aiaväravat," sõnas Kalvi-Kalle, samal ajal kui uuenenud välimusega Helen ahviliigutusi demonstreeris.

(kuvatõmmis Snapchatist)

Lisaks lükkas Kalvi-Kalle Snapchatis ümber valejutte, mis liikvele on läinud.

"Kusjuures rahvas, mu naine Helen oskab täiega hästi süüa teha, see lasanje mis ta tegi, seda sööks elu lõpuni kasvõi!" hõiskas ta, kuigi hilisemas snäpis sai näha, kuidas noormees McDonaldsist õhtusööki toomas käis.

Lisaks lükkas noormees ümber kuulduse, et Helen on rase, samal ajal neiut filmides.

"Ja rahvas räägib et ta on rase - kust otsast, kann on lihtsalt jäme!" selgitas ta.