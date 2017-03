Kuressaare lillekauplused on naistele pühendatud päevaks varunud, kes mitme nädala jagu, kes suisa kümnekordse koguse lilli. Kuigi naisi üllatatakse igasuguste õitega, on suurim menu endiselt roosil ning tulbil.



Kaubamaja ja Ferrumi lillepoe Öis juht Kaade Rosin tunnistas, et naistepäeval on müük lausa kümneid kordi suurem kui tavapäevadel, edastab Meie Maa.



“Kaubamajale oleme lisaks otsemüügile suunanud ka oma kullerteenused ning Ferrumis toimub letimüük. Kullerteenused on viimaste aastatega meeletult kasvanud, võiks isegi öelda, et sellel on poole suurem menu kui otse ostes,” tõdes Rosin.