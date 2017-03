795 Eesti kodaniku vastustest selgus, et naiste ligipääsu soodustamist juhtivatele ametikohtadele pooldas 63%, kuid sookvoote ainult 24% vastanutest, 76% ei toeta.

Pooled Eesti kodanikud väärtustavad traditsioonilisi soorolle

Uuringust selgus, et traditsioonilisi soorolle peab tähtsaks kuni pool küsitletutest. Väheüllatuslikult on niinimetatud positiivse diskrimineerimise poolt ja mõnevõrra traditsiooniliste soorollide vastu naised enam kui mehed. Huvitav on aga erinevus eesti ja vene rahvusest vastajate vahel.

72% venelastest arvab, et peamine sissetuleku teenija peaks olema mees (eestlastest 45%) ning 56% venelastest leiab, et mehed sobivad paremini liidri rolli (eestlastest 43%). Samas suhtuvad venelased kergelt positiivsemalt soolist võrdsust suurendavatesse meetmetesse. 68% venelastest arvas, et naiste ligipääsu juhtivatele ametikohtadele tuleks soodustada (eestlastest 62%) ning 29% toetas sookvoote (eestlastest 23%).

Küsitluse viis Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel läbi Turu-Uuringute AS 19.- 31. jaanuarini ning sellele vastas 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Inimesi küsitleti silmast-silma.