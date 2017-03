Õiguskantsler Ülle Madise kommenteeris koalitsiooni plaani suurendada peaministri võimu ja märkis, et see võib tähendada koalitsioonivalitsuse lõppu.

Madise rääkis, et seal võidakse probleemiks pidada asjaolu, et justkui asjad ei liigu või olulised otsused jäävad venima, edastab ERRi uudisportaal.

"Üks põhjus on koalitsioonivalitsuse olemuslik põhjus. Kui keegi koalitsioonipartneritest on mingisugusele teemale lihtsalt vastu, et siis see asi ei liigu," ütles õiguskantsler.

Teise põhjusena nimetas ta, et ministeeriumid ja ametnikud ongi objektiivselt ülekoormatud.