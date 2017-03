Põhjanaabrite president Sauli Niinistö pakkus, et samasooliste abielu asemele tuleks leida termin, mis sobiks kõigile osapooltele. Soome parlament toetas 17. veebruaril toimunud hääletusel teist korda juba 2014. aastal heaks kiidetud sooneutraalset abielu.

"Oleme Eestis võtnud samasooliste paaride suhete registreerimise suuna, mis võib aidata ühiskondadel edasi liikuda," märkis Kaljulaid eilse Soome riigivisiidi raames antud pressikonverentsil. President viitas Iirimaa eeskujule, kus ühe põlvkonna jooksul jõuti olukorrast, kus samasooliste suhe oli kriminaalne, vabaduseni abielluda.

"Olen kindel, et kui sel teemal Eesti ühiskonnas avatult edasi arutame, samal ajal teiste riikide kogemusi vaatame, avatud meelt hoiame ja oma seisukohti rahulikult kujundame, siis saame aru, et inimestele saab anda juurde vabadusi, nii et ei võta samal ajal kelleltki teiselt midagi ära," ütles Kaljulaid.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.