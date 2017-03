Eelmisel nädalal kinnitas Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu intervjuus "Seitsmestele uudistele", et jäätmeveo korralduse poolest on Tallinn Euroopa kolme parima pealinna hulgas. Nüüd aga helistati toimetusse Pääskülast ja kurdeti, et prügi on juba üle nädala aja ära viimata ning seda kuhjub järjest juurde.

Tallinna Nõmme linnaossa tuli uus jäätmekoguja. Nõmme linnaosa vanem Tiia-Liis Jürgenson ütles, et tekkinud on olukord, kus seitsmest ja poolest tuhandest Nõmme linnaosa kinnistust on umbes 2000 kinnistul leping sõlmimata. "Kohtades, kus on lepingud sõlmimata, ongi tekkinud prügiuputused," rääkis Jürgenson.

Tallinna Jäätmekeskusest uurides selgus, et Saha tänava elanikel on lepingud sõlmitud, aga tekkinud on tehniline probleem - autod läksid katki.