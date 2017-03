"Omandireform on tagasipööramisevalitsus, pensionid - esimesest sambast kaotatakse ära võimalusel inimese sotsiaalmaksu panust arvestada ja sellega luua palgalõks ja muud, see on tagasipööramisevalitsus. Ja nüüd, e-valimised. Eesti, kes on olnud e-valitsemise lipulaev, kes on maailmas saanud väga palju tuntust ja kuulsust, teise käega püüame e-residentide poolt tõsta, siis nüüd me ütleme seda, et e-valimised prügikasti. No kuulge, kuhu veel! Kas te tõesti tahate kogu Eesti edu maha mängida? Ainult see põhimõte, et ükskõik kuidas, aga peaasi, et teistmoodi kui Reformierakond, sellega kaugele ei purjeta!" kurjustas ta.

Jaanus Karilaid Keskerakonnast süüdistas jällegi Reformierakonda tagurluses. “Olete tagurlik ja vanas kinni. Ja kui me vaatame tänast valitsuse tegevust, peab ütlema ka koos teiega on pööratud meie tulevikule väga suurt tähelepanu, vaadake mis on juhtunud meie laste- ja perepoliitikaga. See ongi meie tulevik, Hanno, see on meile tulevik!” tõstis Karilaid häält.

Seejärel võttis Karilaid kinni Pevkuri e-valimiste teemast.

“Meenutuseks, et Reformierakond rääkis aastal 2005 ja 2006, et kogu Euroopa imetleb e-valimisi. Ära hakka hämama, nimeta üks riik, kus võeti kasutusele see!”

Ühegi konkreetse riigi nime, kus e-valimised kasutusele võeti, Pevkur küll nimetada ei suutnud. “Ma ütlen sulle seda, et sel kohalikel valimistel vähemalt 50 protsenti inimesi valivad elektrooniliselt. E-valimised on täna meil turvalised,” vastas Pevkur.

Seejärel sai sõna Artur Talvik, kes uut valitsust vägagi tänapäevase väljendiga iseloomustas.

"Noortel inimestel selline väljend nagu YOLO ehk you only live once. See väljend väga iseloomustab tänast valitsust," sõnas Talvik ning tõi uuest valitsusest rääkides sisse täiesti uue teema. Talvik heitis ette, et uus valitsus riigiaparaati kasvatab.

“See, et avatakse ministrite ministeeriumite arvu ülemine piir, jätab sellise mulje, et kõik riigikogu liikmed ei olegi veel saanud ministriks käia, et saaks neid ministreid juurde teha. See, et tehti riigikogus 200 000 eest kaks probleemkomisjoni, mis peaks tegelikult lahendama riigireformi, ehk tehakse juurde üks jutukomisjon. Selle asemel, et hakata riigiaparaati vähendama, teete ministreid juurde,” pahandas Talvik.