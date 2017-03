Pane ennast hetkeks oma mehe olukorda. Kui võõras ja teistsugune – ehkki ihaldusväärne – sinu keha talle tundub. Ta teab ka, et sul on tema suhtes mingid ootused. Kuidas neid ootusi talle edasi anda, ilma teda üle kritiseerimata, kirjutab veebileht YourTango.

Positiivne tagasiside igasuguste meeldivate tegevuste kohta on tema enesehinnangule ja teie seksielule hea. Need meeldivad märkused ei pea isegi tingimata seksuaalsed olema, tegelikult on lausa hea, kui paljud neist seda pole. Võib-olla on teie seksielus üsna vähe sellist, mis suurte sõnadega kiitmist väärib, leia seda siis esialgu mujalt ning julgusta teda lausetega nagu: "Mulle meeldib, kui sa nii teed" või "Küll ma oleksin õnnelik, kui sa seda sagedamini teeksid".

Teiseks, õpetussõnad, mida mehele jagad, peaksid olema sinu kohta, mitte tema oskuste arvustamiseks. Ehk sõnasta oma soovid selliselt, et näidata seda, mis sulle meeldib, mitte seda, mida tema valesti teeb. "Tahad, ma näitan sulle midagi, mis mind on alati erutanud?" ja "Mulle väga meeldiks sinuga seda proovida…"

Ning kui ta õpituga hästi hakkama saad, ära hoia mõnuhääli tagasi! Õppimisfaasis aga juhata teda õigesse kohta ja õigesse rütmi. Isegi kui esimese korraga välja ei tule – ka proovimine võib omaette elamus olla ja harjutamine teeb mõnumeistriks. Ära häbene küsida seda, mida tahad!