Jõgeva päästetöötajad Erki ja Rauno on vennad, kes möödunud sügisel õlg õla kõrval põlevasse majja sukeldusid. "Leegid olid aknast väljas ja inimene karjus toas," meenutavad mehed.

Teisipäeval Elupäästja III klassi medali rinda saanud Erki ja Rauno Juht töötavad Jõgeva päästekomandos. Mõlemad tagasihoidliku moega ja õnnitlusi vastu võttes kidakeelsed.

"Hirm, sa ei mõtle sellele. Sa mõtled, et inimene elusalt kätte saada ja välja tuua," ütleb Rauno. "Võib-olla tagantjärele mõtled, et kuidas kõik oli. Aga seal ei ole sul aega mõelda, sul on vaja minna," lisab vend Erki.

Meeste sõnul on tegemist emotsionaalselt ja füüsiliselt raske ametiga, kus tuleb arvestada sellega, et iga päev on erinev ja vigadele ruumi pole. "Osa päevi on üles-, teised jälle allamäge. Kõike on olnud. Ka keset novembrit on rinnust saadik läbi vee mindud," räägib Erki.