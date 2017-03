Juba veebruari lõpus saabusid Eestisse esimesed lõokesed, kiivitajad ja ka esimene sookurg. "Praegu pole teist rändelainet veel järgnenud ja nüüd tuli tagasilöök," viitab ornitoloog Aivar Leito eile õues ulgunud tuulele ja lumetormile.

TROTSIVAD KÜLMA JA TUULT: Ornitoloog Aivar Leito sõnul peavad luiged praegustele ilmastikuoludele hästi vastu. (Küllike Rooväli)

Leito arvab, et massiline rändelaine võib tulla märtsi teises pooles ja praegu on siia jõudnud vaid väike osa lähirändlindudest. Need, kes on talvitunud Euroopas. Lõokesi tuli veebruari lõpus seepärast, et Atlandilt tulnud tsüklon tõstis Eestis temperatuuri viie-kuue soojakraadini.

"Siis tulid esimesed lõokesed ja kiivitajad, kaelustuvi ning ka esimene sookurg," loetleb Leito linde, kes tulid koos soojade tuultega.

Mis neist nüüd saab, kui ilm jälle külmale kisub? "Kõik variandid on võimalikud," ütleb ornitoloog, et iga lind käitub külma korral vastavalt oma kogemustele ja instinktidele.