Alkohoolikust naise peadpööritav lugu: isegi teise korruse trepist allahüppamine läks loosi, et kaastundest viina välja meelitada.

"Olin end lõpuks nii põhja joonud, et nägin oma pundunud näoga välja nagu asotsiaal. Mäletan, kui ütlesin oma neljast lapsest noorimale, et lähme kelgutama, ja ta vastas, et ei julge. Tal oli minu pärast häbi," räägib 37aastane Pille. 23 aasta sisse, kui alkohol Pille elu üle valitses, jäi valetamisi, manipuleerimisi, süüdistamisi, vägivalda ja ka hingevaakumist. Ennekõike aga oma elu hävitamist ja lähedastele südamevalu tekitamist.

Alkohoolik Pille (nimi muudetud) aus-valus lugu on nii peadpööritavalt kirju ja emotsionaalne, et sellest võiks vändata filmi.

"Ma olin 14aastane, kui leidsin alkoholi ja ka inimesed, kellega koos juua. Olin juba alguses nii-öelda tsüklitarbija. Igal nädalavahetusel olid sõpradega peod," räägib Tallinnas üles kasvanud Pille. Tema isa oli samuti tsüklijooja – nädal purjus ja kaks-kolm kaine.