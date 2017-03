Süstlavahetuspunkt leidis lõpuks Põhja-Tallinnas ruumid, kuid AIDSi tugikeskuse töötajad tiirutavad vähemalt kuu aega linnaosa tänavatel autoga, et narkomaanide süstlaid vahetada.

Aasta alguses alanud autost süstalde jagamine pidi olema ajutine lahendus, kuni leitakse uus kindel paik. Tervise Arengu Instituudi sõnul pole tugikeskuse praegused ruumid Paldiski maanteel süstlavahetuspunktiks head, sest suurim vajadus selle teenuse järele on Pelguranna ja Sitsi asumis.

Nüüd on Sitsis ruumid leitud ja neid remonditakse. Tulevase süstlavahetuspunkti kõrval elavatele inimestele pole veel asjast teada antud. Täpne aadress avalikustatakse aavamispäeval.

"Oleme uue koha asjus kohtunud politseiga ja arutanud turvalisusega seotud küsimusi. Samuti on teenuseosutajaga kõik kokku lepitud. Ettevalmistused sealsete elanike teavitamiseks on tehtud, kuid me pole sellega veel alustanud," ütles TAI avalike suhete juht Maris Jakobson.