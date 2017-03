“Paljud teavad, et mul õnnestus käia puhkusel, aga paljud ei tea, et puhkusest veetsin ma viis päeva Tais haiglas. Olen varem eelnevatel aastatel käinud, koht on tuttav. Tuttav on see teadmine, et võib sekundiga kõik muutuda, ohte on väga palju. Juhtus minugagi,” rääkis Haasma.

Saatejuht Marko Reikop uuris Haasmalt, et mis siis ikkagi täpsemalt juhtus. Haasma vastas, et ta kõike täpselt ei mäleta. “Ma tean, et ma ehmatasin millegi peale ja ma mäletan seda, et mul oli soov millegi eest põgeneda. Ma mäletan, et ma haiglas ütlesin, et mind visati millegagi. Mu sõber sõitis minust veidi eespool, pimedal tänaval, kus kedagi nagu ei olnud. See ei ole esimene kord kui ma tee peal kummuli olen kukkunud, eelmine kord ka,” tõdes mees.

Haasma rääkis, et ta teab, et õnnetusi ikka juhtub ning ka tema õnnetus oli lihtsalt valede asjade kokku langemine. “Õnnetusi juhtub ja kuni selle hetkeni ma tundsin, et ma olen see inimene, kellega ei juhtu, mis võib paljudel olla. Lähen välismaale, tahan puhata ja seal kõike teha, tahan hästi tunda ennast,” sõnas ta.

Mehe sõnul oli tegu õnneliku õnnetusega. “Seda on arstid mulle öelnud, kelle järelvalve all ma praegu olen, kui nad vaatasid röntgenpilte mis minuga kaasa anti sealt. Ma räägin ja näen kahe silmaga ja olen jätkuvalt töövõimeline ja loodetavasti arenguvõimeline,” nentis Haasma.

Haasma rääkis ka seda, et õnnetus mõjutas teda raskelt ka psühholoogiliselt. “Sellest on raske rääkida sellepärast, et kui sa tahad oma vanematele, lähedastele, sõpradele ja fännidele pakkuda eeskätt rõõmu ja usku rõõmudesse maailmas, kus ajad rõõmu tikutulega taga - see on minu elus ka suurim religioon, millesse ma tahan uskuda, aga kui sa valmistad neile pettumuse, siis ma tunnen ennast väga-väga sitasti, vabandust väljenduse eest. Varsti olen siin isaga, ma ei taha teada, mis tunne neil oli. Loomulikult ennast ka rõõmsaks ei tee, iga päev maadlen negatiivsete meeleoludega ja mõtetega, psühholoogia paneb proovile selline laks,” tõdes näitleja.

Näitleja sõnul on tema sõidud mootoratastega nüüdseks tehtud. “Ma olen enda jaoks teinud selle selgeks, et kaherattalistega on sõidud tehtud ja mul on tunne, et taevariigiga linnukene kirja, mul on seal nüüd käidud ja nähtud,” ütles ta.

Haasma sõnul on ta šokis küll õnnetusest, kuid enam on ta pettunud oma lemmik puhkepaigas, Tais.

“Olles seal väga palju viibinud, on seal riigis on väga palju, mida ma nautisin ja igatsen, aga nähes nüüd, mis on turismikasv, milliseks on Tai inimesed läinud, mul ei olnud seal nii väga hea olla kui varasemalt. Seal turistidesse ei suhtuta nii nagu mõned aastad tagasi, kus ma tundsin end hästi. Tuli seal raha pärast teinekord materdada, aga kõik oli läbirääkimiste küsimus. Nüüd oli kuidagi sellist palju, et tunne, et sa oled pangaautomaat oli palju ja ajupesu. Siis ma ei tunne et ma ei puhka ja oli väga väsitav. Aktsiad selle saare osas nüüd langesid,” rääkis ta.

Olenemata õnnetusest, jätkab ta ikkagi tööde-tegemistega, kuna need hoiavad vaimu sees ja tervena. Haasma võtab osa ka Kukerpillide sünnipäevale pühendatud tuurist.