Kurikuulus kuninglik ülemteener Paul Burrell, kes on pärast printsess Diana surma tema intiimsete saladuste parseldamisega elatist teeninud, tuli kapist välja. "Diana oli ainus naine, kellele Paul oma homoseksuaalsusest rääkis," kinnitab mullu pika abielu lahutanud ja nüüd oma kavaleriga pulmadeks valmistuva Burrelli lähedane.

DIANA USALDUSISIK: Paul Burrell koos printsess Dianaga 1997. aasta augustis, vaid kolm nädalat enne printsessi hukkumist. Samal aastal premeeris Elizabeth II Burrelli kuninglikule perele osutatud teenete eest kuningliku Victoria hõbemedaliga. (Vida Press)

Daily Mail paljastab, et 58aastane Paul Burrell kavatseb jurist Graham Cooperiga aprillis pulmi pidada. The Suni andmeil tuleb pidu tsirkuseteemaline. Kümme aastat printsess Diana alluvuses olnud Burrell, kes nüüd peab lillepoodi, on Grahamiga koos olnud väidetavalt juba kümme aastat.

Nad elavad koos ja on kirjas lillepoe omanikena. Mullu lahutas kahe täiskasvanud poja isa Burrell oma kauasest kaasast Mariast (62), kellega ta oli abielus 32 aastat. Maria on kolinud Floridasse, tema ja Pauli endises ühises kodus Cheshire’s pesitseb nüüd ekskaasa koos oma uue elukaaslasega.

Burrell pole oma homoseksuaalsust avalikult tunnistanud, ehkki 2002. aastal väitis keegi Austraalia mees ajakirjanduses, et neil kahel oli 1980. aastate algul (kui Burrell oli juba abielus) kolme aasta pikkune armulugu.