"Iraani nimetades arvatakse, et seal lastakse inimesi maha ja kõik saavad surma, kui üle piiri lähevad. Samas oleme kuulnud ka teistsuguseid jutte, et inimesed on toredad ja sõbralikud. Kuna seal on 80 miljonit elanikku, siis vast kõik ei hakka sind kohe tulistama," räägib Raivo Malter, TV3 uue reisisaate "Rait, Raivo ja naised teel Iraani" üks peaosalisi, miks otsustati võtta ette teekond Iraani.

Nii Raivo Malter kui ka Rait Paimets nendivad, et Iraani peetakse ehk ohtlikumaks, kui see tegelikult on. Oma osa selles on naaberriigil Iraagil. "Kuigi lähestikku, on nad täiesti erinevad riigid. Iraagi sõda ja ISIS on see, mis mõjutavad ka Iraani mainet," ütleb Malter.

Tema sõnutsi on tähtis veel teinegi asjaolu: 38 aastat tagasi toimunud revolutsioon. "Pärast seda on Iraan islamiriik. Kuna sellest on hästi palju räägitud, siis on see element inimeste ajju kinni jäänud," selgitab Malter.

Mõlemad mehed kinnitavad, et Iraanis oldud aja jooksul eriti ohtlikke olukordi ei tekkinud. Küll aga satuti korra võrdlemisi lähedale linnale, kuhu poleks tohtinud minna.