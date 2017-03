Jõgeva päästetöötajat Erki ja Rauno on vennad, kes möödunud sügisel õlg õla kõrval põlevasse majja sukeldusid. „Leegid olid aknast väljas ja inimene karjus toas,“ meenutavad mehed päeva, mil päästsid inimelu.

Jõgeva päästekomandos töötavad vennad Erki ja Rauno Juht said täna rinda Elupäästja III klassi medali, mille näol on tegemist kõrge päästeameti tunnustusega. Vennad on näiliselt tagasihoidlikku natuuriga ning õnnitlusi vastu võttes kidakeelsed. „See hirm, sa ei mõtle sellele. Sa mõtled, et inimene elusalt kätte saada ja välja tuua,“ kommenteerib elukutset Rauno. „Võib-olla tagantjärele mõtled, et kuidas reaalselt kõik oli. Aga seal ei ole sul aega mõelda, sul on vaja minna,“ lisab vend Erki.

Meeste sõnul on tegemist emotsionaalselt ja füüsiliselt raske ametiga, kus tuleb arvestada sellega, et iga päev on erinev ning vigade jaoks suurt ruumi pole. „Osad päevad on üles mäge, teised jälle alla mäge, kõike on olnud. Ka rinnust saadik läbi vee on mindud. Ja seda keset novembrit!“ räägib Erki.