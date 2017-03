Täna stardib Kanal 2 ekraanil populaarse põnevussarja "Siberi võmm" teine hooaeg. Detsembris keeruliste sündmustega lõppenud viimane osa jättis Siberist tulnud Viktor Koroli saatuse lahtiseks ja seda segadust hakataksegi täna klaarima.

Veriseks kiskunud pulmapidu seadis avahooaja lõpus Siberist tulnud võmmi Viktor Koroli (Veikko Täär) keerulise valiku ette. Kuidas elada edasi, kui minevik end pidevalt meelde tuletab? Selgub, et lahenduseks on lahkuda ja nii on Anders Prikk (Robert Annus) ilma paarimeheta ja sellest ka masenduses.

Olukord ei kesta siiski kaua ja korraga on Prikil suisa kaks paarimeest. Venemaalt saabub tagasi Viktor Korol, aga ka üks mitte nii väga oodatud inimene. Ent vahepealse paari kuu jooksul on paljugi muutunud ning Prikk ja Korol leiavad end uues keerulises vastasseisus.