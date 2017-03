Olukord oli sedavõrd hull, et vähemalt üks politseinik avas kiviloopijate suunas tule. Õnneks lask ei tabanud. Hiljem süütasid märatsejad autosid ja rüüstasid poode. Stockholmi Rinkeby linnaosa 15 000 elanikust on 90% esimese või teise põlvkonna immigrandid .

Rootsi pealinnas Stockholmis puhkesid Rinkeby linnaosas 20. veebruari õhtul tõsised rahutused, mille käigus süüdati mitu autot. Nüüd teatas Taani raadiojaam Radio24syv, et mitu Rinkebys elavat noort rääkisid, et Vene ajakirjanikud maksid neile märatsemise eest raha.

Rinkebys käinud Taani raadiojaama Radio24syv ajakirjanikud kuulsid kohalikelt noortelt, et Vene ajakirjanikud palkasid neid rahutustes osalema.

"Nad tulid meie juurde ja ütlesid, et soovivad näha tegevust, mida saaks kaameraga jäädvustada. Nad maksid meile 400 krooni (42 eurot)," rääkis Rinkebys elav Mohammed.

Noormees lisas, et niisuguse ettepanekuga esinenud kaks meest tutvustasid end Vene ajakirjanikena. Mohammedi sõnul kuulis ta, kuidas mehed rääkisid omavahel vene keeles. Reporterid ei nimetanud telekanalit, mille heaks nad töötavad.

Mohammed rääkis veel, et sel ajal, kui nad telemeestega kauplesid, tulid nende juurde politseinikud ja tundsid toimuva vastu huvi. Ajakirjanikud kinnitasid korravalvuritele, et nad soovivad jäädvustada videolõigu noorte inimeste osavõtul.

Mohammedi juttu kinnitasid Taani ajakirjanikele veel mitu Rinkebys elavat noort, kellele samuti pakuti 400 krooni.

Rootsi ajaleht Aftonbladet juhib tähelepanu, et pärast rahutusi Rinkebys näitas Vene telekanal NTV reportaaži, milles toimunut kommenteeris paremäärmusliku erakonna Rootsi Demokraadid parlamendirühma juht Mattias Karlsson.

Ta rõhutas, et migrandid on läinud liiga kaugele. Vene ajakirjanikud arutlesid samas reportaažis paremäärmusliku organisatsiooni Odini sõdurid rolli üle ja kinnitasid, et paljud rootslased peavad USA presidenti Donald Trumpi suureks kangelaseks.

Rootsi meedia märkas, et samas NTV reportaažis sõitis Soome politseiauto, kuigi sündmuskoht oli Stockholmi linnaosa. NTV toimetaja Rootsis Mihhail Võšnikov keeldus selgituste andmisest.

Venemaa peab infosõda

Taani rahvusvaheliste uuringute instituudi vanemteadur Flemming Splidsboel arvab, et Venemaa soovib mõjutada Rootsis toimuvat diskussiooni põgenike olukorra üle.

Teaduri sõnul tahab Venemaa valitsus sellega aidata parteisid, mis suhtuvad Venemaasse positiivsemalt. Rahutustes osalejate palkamine meenutab Flemming Splidsboelile paraku vahendeid, mida Moskva kasutas nõukogude ajal.

Ajalehe Hudiksvalls Tidning poliitikatoimetaja Patrik Oksaneni arvates kinnitab Vene ajakirjanike käitumine Rinkebys, et Venemaa peab Rootsis infosõda.