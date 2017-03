Laupäeval levis üle maailma kulutulena uudis, mille järgi Saksamaa välisministeerium hoiatas Rootsis ja eriti Stockholmis kasvanud terrorirünnaku ohu eest ning kutsus turiste olema tähelepanelik ja vältima suuri rahvakogunemisi.

"Achtung: Fake News!" ("Tähelepanu: valeuudis!"), reageeris Saksa välisministeerium sellele uudisele oma Facebooki kontol. Seejuures lisati, et mingit reisihoiatust Rootsi kohta antud ei ole.

Kust siis ikkagi laupäeval levima hakanud uudis pärineb? Selgub, et uudise autor on Saksamaa parempopulistlik partei Alternatiiv Saksamaale (AfD), täpsemalt selle partei Berliini organisatsiooni juht ja Euroopa Parlamendi saadik Beatrix von Storch, kes teatas Twitteri vahendusel, et alates 1. märtsist kehtib Rootsi reisijatele Saksa välisministeeriumi reisihoiatus.