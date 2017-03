Tallinna mees Tarmo Herkül on ametilt ehitaja, kuid tema kireks on trummid. Nimelt on Tarmo nelikümmend aastat trumme mänginud. Mitte küll Eesti tuntuimates bändides, aga näiteks oli ta Metro Luminali eelkäia ansambel Ükskõik asutajaliige. Ja trummidel on ta pagana hea.

Kaks aastat tagasi pani ta kokku üks pluss ühe ja mõtles, et mis oleks kui ehitaks omale ise trummid, mitte ei ostaks poest.

“Tahtsin midagi oma kätega luua,” meenutab Tarmo "Radaris".