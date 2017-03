"F**k this sh*t!! Kustutasin Koidu oma sõbrakast. Sellist p*ska ikka annab kuulata?" ei suutnud Mart Müürisepp end tagasi hoida, kui "Eesti laulu" võitis Koidu ja Laura "Verona". Koit Toome jääb näitleja kriitika peale vaoshoituks: midagi pole teha.

Laulu üks esitajaid Koit Toome on Müürisepa sõnuvõtu peale nõutu: kas ta peaks nüüd näitlejale halvasti vastu ütlema, küsib Toome retooriliselt. "Ega midagi ei olegi teha, kellele ei meeldi, siis ei meeldi," jätab laulja halva siiski ütlemata.

"Ei pea seda lugu kuulama ja ei pea seda saadet vaatama," lisab ta. Toome sõnul on ta rahvale väga tänulik, et nende lugu ülekaalukalt Eestit esindama valiti. "Andsime endast parima ja teeme seda lugu kindlasti veel vingemaks. Ootame järgmist kahte kuud täiega, et saaks looga edasi minna," ütleb Koit.

Müürisepa radikaalne sõnavõtt ehmatas esiotsa ka tema kolleege teatrirahva seas. "Usun, et see oli lihtsalt emotsionaalne plahvatus," kõneleb Müürisepaga külg külje kõrval töötanud NUKU teatri lavastaja Vahur Keller. "Ta on hästi emotsionaalne inimene ning vahel ei suuda ta end talitseda. Ei maksa seda sõnavõttu nii tõsiselt võtta!"