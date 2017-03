Leinav ema tunnistab, et tundis survet oma last imetada, kuid hoopis näljutas oma lapse surnuks, sest ühiskonna survel ei tahtnud tema olla see naine, kes oma lapsele piimaasendajat annab.

Jillian sõnul tekitatis temas haiglas tunne, et imetamine on ainus õige valik.

Naise sõnul seda suisa sunniti talle peale.

"Sa tundsid end jubeda inimesena, kui andsid lapsele pudeli. Sa tahtsid teha kõik, et saaksid lapsele rinda anda, mitte pudelit," meenutab Jullian teab nüüd, et imiku piimaasendajaga toitmises ei ole midagi halba.

"Mida sa eelistad - last, kes sureb, sest andsid endast parima, et toita teda rinnaga? Või eelistad kasvatada last, sest ei kartnud ja andsid talle toitu pudelist," võtab ta asja koku. Ta on rääkinud ka arstidega ja teab, et sageli soovitatakse toita rinnaga ja lisaks anda piimaasendajat, et beebi ikka kindlasti söönuks saaks.

Viis aastat on möödas ja ema leinab endiselt oma poega, kuid loodab, et tema lugu päästab mõne vastsündinu.