Nädala algul jagasid lauljatar Brigita Murutar ja tema kitarristist kallim Paul Neitsov sotsiaalmeedia vahendusel rõõmusõnumit – paar kihlus! "Oleme väga õnnelikud!" kommenteerib noor naine Õhtulehele imetoredat uudist.

Brigita räägib, et abieluettepanek tuli tema jaoks suure üllatusena. „Ma seda tegelikult ei aimanud. See polnud minu jaoks selline asi, et ma oleks iga päev vaadanud kalendrisse ja oodanud, millal nüüd see tuleb. Tuli tõesti väga ootamatult ja nagu ma pärast aru sain, siis Paul oli juba mõnda aega mõelnud selle peale, et millal oleks õige aeg ja kuidas seda teha võiks. Tegelikult oli vist nii, et ega päeva alguses ka Paul ei teadnud päris kindlalt, et õhtu lõpuks mu kätt palub,“ räägib Brigita.

Romantiline ettepanek tehti noorele naisele möödunud reedel, 3. märtsil. See oli päev, mil paar otsustas koos kvaliteetselt ja rahulikult aega veeta. „Paul oli just tulnud „Minu Eestimaa“ tuurilt, tohutu väsimus oli veel sees. Meil oli võimalik võtta päev iseendale, seda me sajaprotsendiliselt ka tegime,“ räägib ta. Koos käidi spaas, pärast mida tegi Paul Brigitale ettepaneku õue jalutama minna. „Väga külm oli. Ma polnud väga vaimustatud sellest ideest. Läksime jõime Werneris (kohvik Tartus – H.P) ühe sooja tee ja ta suutis mind veenda, et ikka kangesti on vaja jalutada. Siis jalutasime. Ütleme nii, et see oli väga südamest südamesse hetk ikkagi,“ räägib Brigita.