Seda pole vist kunagi juhtunud, et kõik oleksid „Eesti laulul“ valitud looga rahule jäänud? Igal aastal vangutab keegi pead, vihastab või karjub, kuidas küll selline laul välja valiti.

Veel kümmekond aastat tagasi valis Eesti eurolaulu rahvusvaheline žürii, mis tähendab, et eestlastel polnud oma esindaja üle mingit sõnaõigust. Kui tänavugi oleks selline süsteem olnud, siis võiks eestlane loomulikult nuriseda. Aga ei – selle aasta võitja sai esikoha rahva võimsa toetusega. Tuletan meelde, et Koit Toome ja Laura lugu „Verona“ kogus lõppvoorus 55% häältest. Inimesed toetasid kogu südamest seda laulu ja leidsid, et see võiks Eurovisionile minna.

Tunnistan, et „Verona“ polnud mu kõige suurem lemmik, aga – enamus ju loeb! Minu meelest on tore, et suudetakse teha laul, mis meeldib massidele.

Nii et jätaks selle pettumuse ära – Eestit lähevad Eurovisionile esindama kaks väga sümpaatset ja andekat lauljat ning eestlaste kohus on neid toetada. Usun, et Laura ja Koit tulevad Kiievist tagasi väga hea tulemusega!