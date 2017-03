Kui opositsioonierakonnana võis väidetavalt ebausaldusväärsete e-valimiste kritiseerimine Keskerakonnale hääli juurdegi tuua, siis valitsuses olles on keskerakondlased leidnud end olukorrast, kus tuleb olemasolevat valimissüsteemi hoopis kaitsta. Kui varasem kriitika isegi valimiste tühistamise nõudmiseni välja oleks võinud panna meid uskuma, et Keskerakond keelab võimule saades e-valimised üldse ära, siis nüüd teame, et valitsus ei loobu e-valijatest nii lihtsalt. Koalitsioonilepingusse sai vaid kirja, et e-hääletuse aega tuleb lühendada (peaminister on rääkinud kolmest päevast) ning tagada valimiste turvalisus ja läbipaistvus.

Küll jääb arusaamatuks, kuidas hakkab turvalisuse tagamine täpsemalt välja nägema. On ju näiteks majandus- ja taristuminister Kadri Simson kritiseerinud e-valimisi just selle pärast, et puudub kontroll, kes elektroonilise hääle teele saadab – on selleks tõesti ID-kaardi tegelik omanik või näiteks vanemaealise valija puhul teda arvuti kasutamisega abistav noorem sugulane? Ja mis oleks sellisel juhul lahendus – kas paneme veebikaamerad igast e-hääletajast pilti tegema?

Pigem võib arvata, et praegunegi koalitsioon ei taotle kõikide küsimuste lahendamist, mis on elektroonilise valimise skeptikuid seni vääramatult ainult valimisjaoskondades oma häält andma pannud. Niisiis peab valitsusel olema hea põhjus, miks võimalus e-hääletamiseks tänavu kohalikel valimistel kuhugi ei kao – olgu selleks siis koalitsioonisisene vastuseis näiteks IRLi poolt, kes korjas viimastel valimistel isegi rohkem elektrooniliselt antud hääli kui Reformierakond, või tõsiasi, et keegi ei oska ennustada, kas esimest korda valimisõiguse saanud 16- ja 17aastased eelistavad seda netis kasutada või mitte.

Ent kaalukaimgi põhjus võiks olla, et e-valimistega rapsimine lööks Eesti kuvandit edumeelsest e-riigist: kuidas müüa välisriikidele lahendust, millesse me ise tegelikult ei usu?