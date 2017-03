Tänasel kohtuistungil selgus, et relvaga oma naabrite ukse taha läinud Rene planeeris oma kasuisa tapmist, kuid kuna tal ei tulnud und ning ülevalt korterist kostusid teda häirivad hääled, siis otsustas ta vahepeal naabrite korteriukse pihta tulistada.

Möödunud aasta 15. aprillil kella pool ühe ajal päeval tulistas Viljandis Valuoja puiesteel asuva kortermaja elanik Rene Peterson (39) läbi suletud ukse korterisse, kus viibisid naine ja väike laps. Kuul lendas küll naise silme all vastu esikuseina, kuid õnneks ta vigastada ei saanud. Hukka sai aga Rene nagaani ette jäänud mees.

Kuusteist aastat skisofreeniat põdev Rene oli samal päeval sõitnud taksoga ehituspoodi, kust ostis neli lõikeketast ja ketaslõikuri, millega avas kasuisale kuuluva relvakapi. Just sealt saadud nagaaniga ta tule avaski.

Kohtus Rene tänasel avaistungil oma süüd ei tunnistanud. Prokuröri sõnul peab Rene oma süüks vaid seda, et jättis talle psühhiaatri poolt välja kirjutatud rohud võtmata.

Kuigi süüdistatav on skisofreeniat vaos hoidvaid ravimeid tarvitanud juba pikki aastaid, leidsid eksperdid, et ta on võimeline oma tegude eest vastutama ning ta oli süüdiv nii enne kuriteo sooritamist, selle ajal, kui ka järel. Sellele viitab muu hulgas ka läbimõeldud käitumine. Pärast tulistamist läks Rene oma kodukorterisse, võttis kaasa seljakoti sinna juba varem pandud hügieenitarvete, puhta pesu ja suurema summa sularahaga ning lahkus majast. Politseinikud pidasid Rene kinni mõni maja eemal.