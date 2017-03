Neli meest, kellel on punnitavad lihased ja trimmis ihu, mida imetleb iga naine ja kadestab iga mees. Aga milles on jama? Mehed tunnistavad, et on jõusaalis rassimisest nii väsinud, et seksida nad ei jõuagi.

Ilusad kehad, kuid naised neid nautida ei saa, sest mehed on abielus oma jõusaaliga ja seksis pingutamiseks mahti pole, kirjutab The Sun.

Ka statistika näitab, et palju trenni tegevad mehed on seksimiseks tihti liialt väsinud. Põhja-Carolina ülikooli teadlased kinitavad, et tõsine trenn vähendab meeste sugutungi.