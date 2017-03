Õhtulehe korvpallisaates "Viies Veerandaeg" käis ajakirjanikel Henry Rullil ja Jarmo Jagomäel külas Kristo Saage.



Hooaja teises pooles Valgast TLÜ/Kalevisse liikunud tagamängija räägib alustuseks, kuidas asjad uues meeskonnas sujuvad ning millised on seatud sihid. Samuti rändame ajas tagasi - meenutame Saage korvpalluritee algust, vingemaid momente ning kahetsusväärseid patte.



Kuidas kossumees sõnaraamatu abil üritas oma esimest välislepingut teenida? Miks mängiti Rakveres finaalseeria ajal vutti? Mis põhjustel visati teismeline Saage noortekoondisest välja?



Nendele ja paljudele muudele põnevatele küsimustele leiad vastuse just saatest. Samuti anname Coolbeti panustamissoovitused, et teie kukruid ikka krõbisevaga täita.



Head kuulamist!