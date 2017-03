Maris: "No mina olen ka pigem näinud selliseid väikeseid kõkse, et Ossinovskile maitses see vein väga seal."

See on esimene kord, kui tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski abikaasa Triinu avalikkuse ette tuleb. Põhjus, miks Triinu täna lähisuhtevägivalla teemal räägib, on selles, et eelmisel esmaspäeval kisti ta koos abikaasaga tänu raadio Sky Plusi hommikuprogrammile skandaali, justkui oleksid nad Jevgeniga läinud vabariigi aastapäeva vastuvõtul tantsuplatsil kaklema.

Alari: "No vein. Alko on ju ülim, onju Ossinovski, alko on tegija."

Kuid ka see polnud veel põhjus, miks kommentatorite jutt Triinu Ossinovskile sedvõrd hinge läks.

"Kuskil esmaspäeva keskpäeval päris mitmed sõbrad helistasid minule. Aga ka Jevgenile tegelikult paar tuttavat, kes alustasid juttu sellest, et nemad olla hommikuprgrammi kuulanud Sky raadiost, Sky Plus raadiost ja seal olla meist räägitud. Ja ümber nurga nad kuidagi kõik küsisid, et ega me ei ole ise seda kuulma juhtunud, me ei olnud. Ja küsisid sinna juurde, et kuidas meil läheb, et kuidas vastuvõtt oli. Ja see kõlas nii ebaloomulikult nende inimeste suust ja me ei saanudki nagu aru ja siis me lõpuks ühelt küsisimegi otse. Mina küsisin sõbrannalt otse, et millest selline küsimus. Ja siis ta niimoodi veidi ebalevalt seletas mulle olukorra ära. Vabandas küll, et ta ei oleks meist midagi sellist arvanud, et ta ei arva meist midagi sellist aga ikkagi raadios justkui räägiti," meenutab Triinu Ossinovski.

See, mida raadios räägiti, on järelkuulatav raadio Sky Plusi kodulehelt.

Alari: "Ma vaatasin ka natuke seda järelpidu, kus oli, kus oli see, see tantsupidu. Ma vaatasin, et see saal oli hästi hämaraks tehtud, et oleks nagu mugavam tantsida ja ma nägin teleülekandest mingisugust intsidenti tantsupõrandal. Kas te ei näinud vä?"

Kristjan: "Kas keegi tormas kellelegi otsa."

Alari: "Keegi läks kellegagi minu meelest tülli. Ma ei jõudnud tabada, kes see oli aga mingi naine võttis, pani käe mehe mingi nagu näo peale, midagi ja see lükkas selle vihaselt minema. No ma nägin mingit tüli, mingit intsidenti keset tantsupõrandat. Hetkeks, mingi paar sekundit näitas seda, see oli otsepilt."

Kristjan: "Kas see oli siis mingi niiöelda kohale tulnud paari vahel või."

Alari: "Kohale tulnud paari vahel jah. Seal läks enam vähem kätšiks. Mulle tundus, et naine oli nagu sõbralik aga mees oli maru vihane ta peale. Põhimõtteliselt. Hea et kümpi ei sõitnud."

Vaatame koos Triinuga selle kaadri üle, millest Alari Kivisaar koos teiste saatejuhtidega rääkis. Et tegemist on perekonna siseasjaga, jätame siinkohal tegelaste näod anonüümseks.

"Saates räägiti sellest justkui millestki, mida nad nö kategoriseerisid siis mõneti perevägivallaks või naise-mehe vaheliseks kätšiks," sõnab Triinu Ossinovski.

Raadioeetris arutati edasi, et peo käigus ikka võib juhtuda, et inimesed lähevad tuliseks, kuid siis võeti eetrisse helistaja.

Helistaja: "Tere-tere, tahtsin rääkida sellest peo..."

Alari: "Intsidentist."

Helistaja: "Intsidendist nimelt. Just-jaa. Mina panin ka tähele ja see oli Ossinovski paar."

Alari ja Kristjan ühest suust: "Oligi või?"

Helistaja: "Jaa."

Alari: "Noh, armas kollane ajakirjandus. Aitäh helistamast, kena päeva jätku. Kena kollane ajakirjandus, lati alt jooksete te läbi. Ma ütlen teile. Jooksete läbi. Ah see oli siis Ossinovski kätš, hea, et ta naisele kümpi ei sõitnud põhimõtteliselt."

Nägemata pilti, võis raadiokuulajates tekkida arusaam, et vabariigi aastapäeva peol läksid Ossinovskid üksteisele kätega kallale.

“Meie jaoks ei kuskilt tekkis probleem, tekkis teema õhku, mis otseselt ei lähtunud meist, ei puudutanud meid aga järsku me leidsime ennast selle keskelt,” ütleb Triinu Ossinovski.

Triinu ja Jevgeni on abielus olnud veidi alla kolme aasta, nende peres kasvab 2-aastane poeg Artur ja 3-kuune tütar Marta. Triinu tavalised päevad on hetkel sätitud beebi järgi, kuid üks õhtu nädalas kuulub vaid naisele endale.

“Kord nädalas, rohkem ei ole lihtsalt Jevgeni töö pärast võimalik aga kord nädalas on minu õhtu, mis tähendab seda, et tema on kodus lastega ja mina saan mida iganes tahan teha. Minul on minu vabadus. Ja täna on see õhtu ehk ma ei tea, kes kodus süüa teeb - mina see ei ole, mina ei ole kodus. Ma arvan, et tema teeb,” räägib Triinu Ossinovski.

Triinul on pooleli doktorantuur Tallinna Ülikoolis kultuuride uuringute ja kultuurigeograafia erialal ning pärast vanemapuhkust ootab teda töökoht MTÜ-s Mondo, kus ta on ekspert arengukoostöös Birma suunal.

Täna otsustas ta osa enda vabast ajast pühendada intervjuule.

“Ülekohtu tegemine minule väga kallile inimesele, mis puudutas mind ja ma tundsin, et ma ei saa lihtsalt suud kinni hoida, pilku ära pöörata. Ma otsustasin, et ma annan talle võimaluse vabandada, et ma ei tee mitte midagi sellel päeval, et ma kuulan selle vabanduse ära ja ma võtan selle vastu kui see on vabandus,” sõnab Ossinovski ja lisas, et järelkuulas teisipäeva päeval hommikust Sky Plusi saadet.

“See ei olnud vabandus, see oli teema juurde tagasitulek ja veidi veel niiöelda, võib olla natukene utreerin, kui ma ütlen, et lustimine sellel teemal, aga see ei olnud väga kaugel sellest,” ütleb Triinu Ossinovski.

Triinu tõdeb, et tema julgus selleks konkreetseks sõnavõtuks on tõuke saanud just presidendi kõnest.

“Ma istusin seal saalis ja mõtlesin, et kui palju olen mina suud lahti teinud nendel teemadel, mis on minu jaoks olulised, nad ei puuduta küll mind aga nad on olulised ikkagi. Ja mil määral ma tahaks olla üks neist kodanikest, kes ülekohut märgates ei pööra pilku ära,” räägib noor naine.

Triinu leiab, et lisaks lähisuhtevägivalla ohvritele peavad sellest rohkem rääkima ka need, kes sellega kokku ei puutugi.

“Mina ei ole kogenud lähisuhtevägivalda aga mul on väga tugev arvamus ja arusaam, et see ei ole midagi okeid ja ma leian, et ma võin ka selles suunas midagi öelda, et me ei pea ainult läbi ohvrite seda teemat lahkama. Mul oli eelnev informatsioon selle kohta, et meid süüdistatakse milleski selles, et minu abikaasat süüdistatakse sisuliselt minu suunalises vägivallas ja ma läksin selle teadmisega otsima seda lõiku, mis oli ikkagi väga ebameeldiv ja mõneti šokeeriv. Šokeeriv pigem selles valguses, kuidas kolm saatejuhti võtsid seda teemat nii lihtsameelselt, nii pealiskaudselt, nii mänglevalt tegelikult, läbi naeru, see võib olla oli see, mis mind tegelikult šokeeris kõige rohkem. Kuidas on võimalik, et inimesed, kes töötavad meedias, kes peavad minu meelest tajuma ajakirjanikena oma rolli ja oma positsiooni, on võimelised nii tõsisel teemal nii vastutustundetult sõna võtma,” räägib Ossinovski.

"Radar" palus seda lugu tehes kommentaari nii Alari Kivisaarelt kui ka raadio Sky Plusi programmidirektorilt Priit Varelt. Nad ei olnud nõus kaamera ette tulema. Eelmisel nädalal sõnas Kivisaar Õhtulehele, et nad ei ole vabandust palunud, kuid on korrigeerinud raadiokuulaja valeväidet. Kivisaar ütleb intervjuus, et ei saa aru, kuidas nende keiss on nüüd järsku piiri ületanud.

Mis te arvate, kas Kivisaar vabandab lõpuks siiralt ka?