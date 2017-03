Mida teha, kui oled oma võltstissidest ära tüdinenud? Selleks, et raha täiesti kaotsi ei läheks, tasub kasutatud silikoonid müüki panna!

Just sellise idee peale tuli üks Suurbritannias elav naine, kes müüb eBays oma vanu rinnaimplantaate, mis on tema sõnul suurepärases seisukorras, kirjutab Cosmopolitan. Implantaadid on olnud kasutuses naise sõnul 11 kuud.

Põhjus, miks Katt'i nimeline naine on otsustanud need maha müüa, peitub selles, et implantaadid on tema jaoks lihtsalt vales suuruses, kuid ära visata on neid ka kahju. Silikoonpadjakeste eest tuleb välja käia 250 dollarit ning väidetavalt on Katt'il juba omajagu soovijaid.

Eksperdid siiski hoiatavad, et second hand rinnaimplantaatide kasutamine pole kuigi hea mõte ning arstid üldjuhul neid ka ei paigalda kuna nad pole piisavalt steriilsed. Kui implantaadid eemaldatakse, siis tuleks need kindlasti ära visata, mitte neid teistele edasi müüa.