Võid lugeda tuhandeid lugusid ja õpetusi, vaadata seriaale ja jutusaateid, aga kõige kindlam on ikkagi otse mehelt küsida, vahendab portaal Your Tango.

Et mõista, mis partnerile voodis meeldib - see võib võtta kuid. Mida kaaslane aga suhtes ootab - läheb aastaid. Kuidas saada jälile partneri kõige salajasematele seksfantaasiatele...

Kõlab veidralt, kuid see võib anda sulle palju infot selle kohta, mis su mehe kuumaks kütab.

2. Uuri välja, et millistes olukordades ja millisel osal päevast su partner tavaliselt end erutununa tunneb.

Elu on niigi pööraselt kiire, mistõttu on hea teada, et mil teil mõlemal on sama tuju ja tahe hullata. Hommikul või hoopis õhtuti? Kas siis, kui olete mõlemad töölt koju jõudnud? Sa pead teadma! Kasuta seda teadmist targasti...

3. Kui mehe seksfantaasia täideviimine on liiga piinlik või käib üle su jõu - laadi alla mõni sobiv film...

Olenevalt huvidest ja fantaasiatest - ka film "Viiskümmend halli varjundit" võib asja ära ajada.

4. Purk fantaasiatele.

Küsi oma kallimalt, et kui teil oleks purk/karp, kuhu mõne seksika idee tulles võiks paberi koos mõttega sisse susata, siis...

Kas see oleks: a) tühi ja tolmune? b) pooleldi täis? c) Või oleks teil vaja suisa kahte karpi/purki?

Järgmine samm oleks selline karp/purk meisterdada. Samuti tuleks mõned vallatud ideed sinna sisse ka panna, mis võiks suunata mehe mõtlema, et mida ta tahaks... See võib vallandada teie vahel tõeliselt kuuma kire ja fantaasiamängud...

5. Räägi seksist.

Esimene kord võib tunduda piinlik ja tahaksid lüüa araks. Aga kas pole see nii mitte ka kõige muuga?