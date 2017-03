Moenädalad maailma moemekades on täis hoos ning nii mõnigi moepüünel nähtu on juba praegu saanud saanud tiitli kui järgmise sügistalve hitttoode.

Ühe sellise tiitli said külge endale ka Saint Laurent'i moeetendusel nähtud saapad. Nimelt pole vist varem kunagi ühedki saapad nii palju tähelepanu saanud ning kuigi nende poodi jõudmiseni läheb veel omajagu aega, on juba suurem enamus moemaanidest avaldanud soovi need endale soetada.

Tegemist pole loomulikult suvaliste nahast, pika säärega saabastega, vaid hoopis hõbedaste, sädelevate diskosaabastega.

Kui palju Pariisis nähtud saapad maksma hakkavad pole veel teada, kuid karta on, et tegemist on mõne tuhande euroga ning nende omanikuks saamine ei saa suure nõudluse tõttu sugugi kerge olema.