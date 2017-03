Viimaste aastatega on Viimsi eramuturg märgatavalt aktiviseerunud. Seda eelkõige ridamajade ja kruntide osas. Müüki on tulnud mitmeid uusi arendustooteid, mille osas ka müük on olnud aktiivne ning hinnad tõusvad.

Siiski oli 2016. aasta teises pooles tunda Viimsi uusarenduste puhul kerget ülepakkumist ning ka müügiajad on hakanud pikenema. Seda eelkõige just kruntide osas, mille hindades võib oodata lähiperspektiivis korrektsiooni. Nii ongi, et mitmed ostuhuvilised pigem ootavad krundi ostuks veidi soodsamaid võimalusi.

Hetkel on pakkumises krundid hinnavahemikus 60 000-130 000€. Seega odavaima (nn suvilakrundid) ja värskelt väljaarendatud hoonestamata kinnistute hinnavahe võib olla suisa kahekordne.

Eraldi kategooriasse kuuluvad merepiiriga kinnistud, mille hinnad on rohkem emotsionaalset laadi ning olenevad paljuski vaadetest ja rannavõimalustest.

Võib eeldada, et hinnaskaala „alumise otsa“ kinnistud säilitavad hinna samas kui „ülemise otsa“ kruntide hind on pigem langev. Kui tuua siia paralleel, siis korterite puhul oleme pidanud normaalseks vanema ja uusarenduse hinnavahet 30-40%.

Tõsi, uusarenduse krundid on suuremad kui vanemad suvilakinnistud. Siiski, ostja jaoks mängib kinnistu suurusest tähtsamat rolli selle lõpphind, näiteks eeldusel, et krundile saab ehitada kuni 250- 300 ruutmeetrise üldpinnaga maja.

Hoolimata liikumistest hinnatasemes saab Viimsit pidada väga atraktiivseks elukeskkonnaks ja ka kinnisvarainvesteeringuna soovitada.

See on ainuke Tallinna nö satelliitasum, mis on võtmas tõelist kaasaegse linna kuju, kus on oma keskus koos kogu vajaliku infrastruktuuriga. Rääkimata idüllilisetest ranna-aladest ja päikeselisest kilukarbivaadetest, mida Viimsi pakub. Viimsi poolsaare Tallinna poolne külg (läänekülg) on üks väheseid asukohti kogu Põhjarannikul, mis võimaldab eramud ehitada nii, et vaade nii merele kui päevapäikese suunas.

Puudust võib tunda vaid kvaliteetsest erakoolist ning rohkematest lasteaiakohtadest, mille tekkimisel võiks vallale veelgi kuulsusrikkamat tulevikku lubada.