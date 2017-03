"Harry Potteri" filmide lapstähest Emma Watsonist on ilmselgelt naine saanud.

"Kaunitaris ja koletises" Belle'i kehastav Emma paljastas hiljutises intervjuus, et armastab Fur Oili nimelist häbemeõli. "Kasutan seda igal pool alustades juukseotstest ja lõpetades häbemekarvadega. See on imeline ja mitmekülgne toode," rääkis Watson Into the Glossile.

39 dollarit maksev Fur Oil on looduslik segu viinamarjaseemne-, jojoobi-, teepuu- ja muskaatsalveiõlist, mida reklaamitakse oivalise vahendina häbemekarvade pehmendamiseks ja sissekasvanud karvade ennetamiseks.