Legendaarne stilist Kenneth Bärlin leiab, et rangeid stiilispikreid kellelegi ette anda ei tasu, pigem peab igaüks ise leidma hooaja moetrendidest endale sobivaimad.

"Tuleks mõelda, milles inimene end hästi tunneb, ja noppida enda jaoks pakutavast rohkest valikust just need õiged trendid ja moeesemed. Ise valikut tehes on alati tulemuseks see kõige parem ja moodsam olemine ning see paistab ka välja. Kõige olulisem on naeratada ja olla kevadel heatujulisem. Hea tuju ongi moes,” rääkis Kenneth.

Kandjale sobivate valikute tegemise kõrval väärtustab tuntud stilist moes ka jätkusuutlikkust. Põnevate elementidega ajatu klassika toob ta laupäeval lavale ka Viru Keskuse moeürituse FIBIT raames toimuval Marc O’Polo moeetendusel.