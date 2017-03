Ober-Hausi Kinnisvara korterite hinnaindeks langes veebruaris pärast kolm kuud kestnud tõusu ja oli võrreldes jaanuariga 2,5% madalamal. Võrreldes 2016. aasta veebruariga oli indeks 7,2% kõrgemal.

Veebruaris toimus Tallinnas korteritega 678 tehingut, mida oli 11,7% vähem kui jaanuaris ja 2,4% vähem kui eelmise aasta veebruaris. Tallinnas langes keskmine ruutmeetri hind 5% ja oli 1 714 eurot ruutmeeter, mis on viimase kolme kuu kõige madalam näitaja. Võrreldes eelmise aasta veebruariga on ruutmeetri hind 10% kõrgem. Kuigi statistika näitas Tallinnas tervikuna pinnaühiku hinna langust, ei ole see laiendatav kogu korteriturule ühtlaselt, põhjuseks tehingute struktuur. Tallinna korteriturgu mõjutab oluliselt uute korterite pakkumiste arvu kiire kasv, mis on peatanud vanemate ja uute korterite hinnatõusu. Samuti on üürikorterite pakkumiste hulk liikunud viimaste kuude jooksul tõusutrendis.

Võrreldes eelmise kuuga tõusis keskmine ruutmeetri hind ainult kahes linnaosas: Mustamäel 9,2% ja Kristiines 2,5%, põhjuseks tehingud keskmisest kallimate uute korteritega. Teistes linnaosades hinnad langesid: kesklinnas 9,4%, Haaberstis 7,8%, Nõmmel 7,3%, Lasnamäel 4,1%, Põhja-Tallinnas 2,2%, Pirital 1,5%. Languse põhjuseks oli eelkõige tehingute arvu vähenemine uute korteritega. Võrreldes eelmise aasta veebruariga on suurim ruutmeetri hinnatõus toimunud Põhja-Tallinnas 17,6%, Pirital 14,6% ja Kristiines 12,8%. Põhjuseks oluliselt kasvanud tehingute hulk uute ja keskmisest kallimate korteritega. Nõmme linnaosas on ruutmeetri hind langenud 1,7%.

Tartus langes keskmine pinnaühiku võrreldes eelmise kuuga 3,1% 1 228-le eurole ja Pärnus tõusis 15,8% ja oli 1 212 eurot ruutmeeter. Jõhvis ja Narvas keskmine pinnaühiku hind tõusis ja oli vastavalt 280 eurot ning 434 eurot ruutmeeter.