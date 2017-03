Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel sõna võtnud Mart Helme leidis eile riigikogus, et bränd, mida maailmas tutvustada on meil juba olemas.

"Nendeks on meie lipp, vapp, hümn, meie rahvuslind, rahvuskala, rahvuspuu. Kõik on olemas. Püüda neid kõiki suruda mingisugusesse rohelisse värvilaiku – ma ei nimeta seda enam koledama sõnaga – on täiesti lootusetu üritus!" sõnas Helme.

Helme arvates on kõik katsed neid sümboleid ümber brändida, kasvõi "Welcome to Estonia!" näitel, suures osas äpardunud. "Laiemas plaanis on see ikka rukkilillepurune rahvusromantika, mida me müüme. Me ei müü rohelist värvilaiku, me ei müü lauset "Welcome to Estonia"."

Konservatiivsel Rahvaerakonna oli ka etteheiteid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele tervikuna, sest EAS on läbikukkunud brändikampaaniatega ja raharaiskamise.

EKRE fraktsioon tegi ministrile ettepaneku arutada, kuidas selle institutsiooni usaldusväärsust oleks võimalik taastada.